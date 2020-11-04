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Шоу-бизнес

В сети показали первые фото Кайли Дженнер в Instagram – фанаты ее не узнали

12:15 4 ноября 2020
Кайли Дженнер

В сети всплыли самые первые фотографии, которые американская телезвезда, модель и бизнес-леди Кайли Дженнер опубликовала в Instagram. На этих архивных снимках она выглядит неузнаваемой.

Самая младшая из сестер Кардашьян-Дженнер известна своими гламурными снимками в дизайнерских нарядах, соблазнительных купальниках и с изысканным макияжем. Ее также обвиняют в злоупотреблении фотошопом и фильтрами. Однако на кадрах, которые раскопали поклонники Дженнер в соцсети TikTok, 14-летняя Кайли смотрится весьма скромно — в очках, в повседневной одежде и с собранными в хвост волосами. Пост, подписанный словом «Привет», набрал в свое время 17 тысяч лайков. Сейчас посты без пяти минут миллиардерши, у которой насчитывается 199 миллионов подписчиков, набирают миллионы просмотров и лайков.

«Уау, как она изменилась с тех пор», «Она выглядит нормальным подростком», — писали в комментариях.

Кайли, которой уже 23 года, присоединилась к телешоу «Семейство Кардашьян» в 2007 году, когда ей было десять лет. И выросла на глазах у американской публики. При этом она утверждает, что не делала пластических операций. Она утверждает, что меняла внешность только с помощью макияжа и филлеров — инъекционных имплантов, которые позволяют выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайли Дженнер поразила сходством со своей матерью, надев новый парик.

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В сети показали первые фото Кайли Дженнер в Instagram – фанаты ее не узнали

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