Евгений Кошевой отрастил волосы

Шоумен Евгений Кошевой, чья дочка недавно пожаловалась на то, что ее из-за отца обижают в школе, решил отрастить волосы и уже начал это делать.

Соответствующее фото Кошевой, постоянно брившийся налысо, выложил в сторис в Instagram. «Пока есть время, попробую, как это с волосами. И не бриться!» — написал он в комментарии к фото.

Кстати, первый результат уже заметен — на лысине Кошевого пробился «ежик», да и небритость тоже заметна.

Ранее руководитель «Квартала 95» Евгений Кошевой заявлял, что Владимир Зеленский после завершения президентской каденции не вернется в шоу. «Он не просился и, думаю, что не попросится — у него есть, чем заниматься», — говорил шоумен.

Фото — скриншот видео со странички Евгения Кошевого в соцсетях.

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