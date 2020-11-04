Екатерина Бужинская рассказала, почему терпела издевательства бывшего мужа и на какие жертвы пошла ради новой семьи

Популярная певица Екатерина Бужинская, шокировавшая откровениями о бывшем муже-тиране, рассказала, почему терпела издевательства Юрия Квеленкова и на какие жертвы была вынуждена пойти ради новой семьи. Подробностями личной жизни артистка поделилась в интервью программе ЖВЛ на канале «1+1».

Екатерина не скрывает, что своим успехом она обязана продюсеру и бывшему мужу Юрию Квеленкову, который заметил ее на фестивале в Кривом Роге. Сначала он взял талантливую 14-летнюю девочку под свое крыло, а потом женился на ней. Восемь лет они прожили в браке. Как теперь признается певица, эти годы были далеко не сказочными.

В 19 лет Катя сделала первый аборт. Говорит, на этом настоял Юрий и сам за руку отвел ее к врачу.

«Он мне сказал, что нужно избавиться от ребенка. И когда он за руку насильно привел меня в больницу, он сказал, что на первом месте у нас работа. Потом, позже…», — поделилась Бужинская.

По словам певицы, после вынужденного аборта их отношения дали трещину.

«Унижал, поднимал руку, я терпела, чтобы оставаться на сцене. Жизнь с Юрием — это для меня драма, трагедия, постоянные слезы. Я постоянно плакала и звонила маме», — рассказала Екатерина.

Последней каплей стала измена мужа. Да и сердце певицы растопил другой мужчина — хирург, который удалял абсцесс после уколов. От Владимира певица родила дочь Елену. Екатерина призналась, что ребенок едва не стоил ей жизни.

«Когда пришло время рожать, у меня вдруг начали отказывать почки, печенки. Просто шок, черная магия! Врачи не знали что делать», — говорит Екатерина. Сейчас она считает, что понесла наказание за то, что позвонила женатому мужчине и разбила семью.

Впрочем, жизнь с Владимиром не сложилась. Позже он официально отказался от дочери. В 28 лет Екатерина осталась без мужа, без продюсера, с маленькой дочкой на руках. Все свое время она посвящала работе и дочери.

А в 35 она встретила новую любовь — болгарского бизнесмена Димитара Стойчева.

«Он меня ждал. Потому что он не был женат. У него не было детей. Когда Лена его впервые увидела, сказала: «Папа, как хорошо, что ты нашелся», — поделилась Бужинская в интервью.

Екатерина и Димитар сыграла красивую свадьбу, а вскоре у них появились двойняшки — Катя и Дима. Вот только появление братика и сестрички не особо обрадовало Лену.

«Она была в шоке, говорила: «Может, ты их вернешь в роддом? Зачем они нам», — призналась Бужинская.

Внимание Димитара переключилось на малышей, Лена ревновала, между ними стали возникать конфликты. Чтобы не рушить семью, Екатерина приняла решение отправить старшую дочь в Украину. Теперь певица разрывается между двумя странами — Болгарией, где живет муж и младшие дети, и Украиной, где учится 13-летняя Елена. Как говорит Екатерина, это не только помогло избежать ненужных конфликтов, но и укрепило семью.

Ранее Екатерина Бужинская показала подросших двойняшек.

Фото Instagram.com/buzhynska

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