«Это тварь»: бывшая жена Олега Кензова рассказала о побоях

Известный исполнитель и телеведущий Олег Кензов, который провел на съемках в Перу четыре месяца, попал в список абьюзеров. Его бывшая жена Наталья Ярмоленко, известная как DJ Madonna шокировала заявлением о домашнем насилии. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» женщина рассказала, что страдала от побоев звездного мужа.

Их яркий роман закончился свадьбой в 2015 году. Супруги не выносили на публику личную жизнь. Умолчали и о разводе. Но Наталья решила рассказать правду о бывшем муже.



*Фото viva.ua

«Почему я молчала? Мне написали девчонки, которые пострадали от него, и сказали: «Наташ, все должны узнать его истинное лицо. Никто, кроме тебя, не сможет. Это тварь!», — объяснила DJ Madonna.

По словам бывшей жены Олега Кензова, еще в начале отношений и проявил свой буйный нрав, когда в порыве злости разбил ее телефон из-за опубликованного фото. Причиной неконтролируемого поведения в паре нередко была ревность. Олег якобы все время пытался уличить жену в измене, взламывал ее почту и социальные сети. А когда Наталья решила поставить точку в отношениях, избил ее на глазах у ребенка.

«Я сказала ему: «Пожалуйста, можешь уйти из квартиры». И вдруг зашел мой старший сын: «Мам, Господи, что эта сволочь от тебя хочет?». Олег услышал и начал избивать моего сына. Младший ребенок описался и стал кричать. В общем, я не помню, как оттащила Олега, и он ушел. Я вытирала кровь на полу.

Однажды он подключился ко всем моим месенджерам, ничего не мог найти. Я молчала и вышла на улицу. Он выскочил, схватил меня за волосы, сел на лавочке и ударил со всей дури лбом. Говорил: «Сука, ты почему молчишь?». У него не было сожаления, — рассказала бывшая жена Олега Кензова. — «Ну что, получила? Довыделывалась? Так будет всегда!», — шокировала подробностями Наталья.

Женщина говорит, что долго не решалась придать огласке свою историю, потому что было стыдно, она не хотела травмировать детей.

«Это проблема домашнего насилия, во-первых, когда ты стесняешься. Во-вторых, когда у тебя добрые дети, потому что старший сын сказал мне: „Мам, прости его“. Мы простили его, поговорили…», — поделилась Наталья.

Имя Олега Кензова стало известно после его участия в шоу «Х-Фактор». Также он является телеведущим, ведет программу «Кохання на виживання».

В 2012 году Кензов женился на девушке Анастасии, которая родила ему дочь Эвелину. Но через два года семья распалась.

Ранее правду о браке с Юрием Квеленковым раскрыла певица Екатерина Бужинская. Ей тоже приходилось терпеть домашнее насилие.

Фото Instagram.com/okenzov_official

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