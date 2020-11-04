«Это самое страшное»: Валерий Харчишин впервые рассказал о потере ребенка

Лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин, который тяжело переболел воспалением легких, впервые рассказал о трагических потерях в семье. Беда к ним пришла одна за другой.

В 2013 году он потерял родного человека — от рака умер его брат Василий. Валерий считает, что его можно было бы спасти, если бы врачи вовремя поставили точный диагноз.

«Лечили бронхит, а рак диагностировали уже поздно. Но мы сделали первую серию химиотерапии, это помогло, он получил устойчивую ремиссию. И потом все началось снова», — рассказал Валерий Харчишин в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Семья Харчишина очень надеялась, что болезнь получится победить, Василия готовили к трансплантации костного мозга. Но не успели провести операцию.

«У меня был концерт в Херсоне. Как правило, после саундчека я ложусь спать, чтобы восстановить голос. Мне снится сон, и я понимаю, что брата уже нет. Просыпаюсь, звонит его жена Яна. И только слышу ее голос, перебиваю и говорю: „Я знаю“. Ты теряешь родного брата, кум прыгнул с моста, не стало еще одного друга, у тебя рождается и умирает ребенок. Думаешь: „Это и есть взрослая жизнь?! Не хочу такого!“. После таких утрат песни так пишутся, когда ты способен договориться с Богом, чтобы забрал тебя, а не твоих родных», — поделился Харчишин.

В 2016 году судьба нанесла семье Харчишина еще один удар. На 5 месяце беременности у его жены Юлии случился выкидыш. Они ждали мальчика.

«Когда Господь отнимает у тебя ребенка — это самое страшное. Мне очень трудно… И я вообще об этом никогда не говорил», — сказал Валерий.

Музыкант тяжело переживал потери, но продолжал работать, начал играть в театре и в кино, написал альбом «Пирамида», в котором несколько песен напоминают разговор с Богом.

«Ты должен жить и ценить каждый день. Ты должен использовать его на полную. И несмотря на все проблемы, понимать, что лучшей жизни у тебя не будет. Она есть у тебя и нужно жить дальше», — резюмировал Харчишин.

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