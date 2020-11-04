«Хочу дать себе возможность быть матерью»: Любовь Успенская решила усыновить ребенка

Популярная певица Любовь Успенская, которая после скандала и взаимных обвинений перестала общаться с дочерью Татьяной, не оставляет надежды стать хорошей матерью. 66-летняя певица мечтает о ребенке. В новом интервью певица рассказала, что в ближайшее время намерена усыновить малыша из детского дома.

«Я хочу усыновить ребенка. В ближайшие дни еду в сиротский дом и увижу детей. Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет — я его уже уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю», — сказала Любовь Успенская в интервью YouTube-программе «Люди говорят».

Как отреагируют на желание певицы органы опеки, пока предугадать сложно. 66-летняя певица развелась с мужем. А скандалы с дочерью и публичные обвинение в наркомании и жестокости, вряд ли станут для певицы хорошими рекомендациями.

30-летняя Татьяна Плаксина сбежала от матери в США. Там ее в неадекватном состоянии заметили на улицах Лос-Анджелеса. Отец пытался пометить дочь в клинику, но Татьяна сбежала и заявила, что родители хотят избавиться от нее.

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