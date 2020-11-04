Оля Полякова засветилась в Дубае в компании Киркорова

Популярная украинская певица Оля Полякова выступила в Дубае на концерте в День народного единства вместе с Филиппом Киркоровым. Соответствующие фото и видео появились в «сториз» Киркорова в Instagram.

«Какая символичная встреча в Дубаи в День Народного единства», — прокомментировал Филипп, напомнив, что Полякова на родине имеет «титул» Королевы ночи, тогда как он сам — Короля солнца.

Также он отметил, что совместное выступление можно считать новым «воссоединением Украины и России».

Концерт с участием знаменитостей PaRus 2020 состоялся 4 ноября.

Стоит отметить, что в Украине Киркоров внесен в базу сайта «Миротворец» как не признающий факта незаконной аннексии Крыма.

Напомним, недавно в эфире с Олей Поляковой Киркоров признался, что скучает по украинскому зрителю, которого не видел уже шесть лет.

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