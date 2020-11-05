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Шоу-бизнес

«Это злость»: Олег Кензов ответил на обвинения бывшей жены в зверских избиениях

16:05 5 ноября 2020
Олег Кензов

Певец Олег Кензов, которого Наталья Ярмоленко обвинила в домашнем насилии и зверских избиениях, отреагировал на заявление бывшей жены. В интервью она рассказывала, что артист поднимал руку не только на нее, но и на ее детей.

«Я не успела добежать до лестницы, чтобы спустится, он затащил меня в лифт и начал бить. Он меня бил так, что я уписалась. Забрал у меня кошелек, чтобы я никуда не ушла», — шокировала Наталья откровениями в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Женщина говорит, что подобных ситуаций было немало. В порыве злости, ревности Олег часто позволял себе поднимать руку на жену. Но Наталья все прощала.

«Я не представляла, как я могу жить без него. Это уже была зависимость. Я стеснялась кому-то рассказать. Я рассказывала только его маме. Она всегда обвиняла меня, что я его провоцирую и что он пьет из-за меня», — делилась Наталья.

Она также рассказала, что Кензов влюбился в другую женщину и ушел из семьи.

Интервью Натальи удивило Олега. В комментарии «Зірковому шляху» он опроверг обвинения Натальи. Кензов считает, что бывшая жена просто мстит ему.

«Да вы что?! Это неправда. Абсолютная ложь. И я еще ни разу не слышал, чтобы бывшая жена говорила что-то нормальное о мужчине, который ее бросил. Злость, понимаете. Ушел от нее и не умер. Я бы не хотел продолжать разговор на эту тему. Желаю Наталье здоровья, счастья, всего самого-самого наилучшего», — сказал Олег.

Фото Instagram.com/okenzov_official

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