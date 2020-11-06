Потеря ребенка и лечение от алкоголизма: МакSим шокировала откровениями

Популярная российская певица МакSим, рассказавшая ранее о тяжелых для ее здоровья последствиях аварии, шокировала новой порцией откровений. Популярность принесла ей не только любовь поклонников, материальную независимость, но и много страданий. О своей непростой судьбе 36-летняя Марина Абросимова (настоящее имя певицы) рассказала в программе «Судьба человека».

После окончания школы юная певица из Казани отправилась покорять Москву. Ей приходилось жить с бомжами, петь на улице «на шапку», чтобы собрать хотя бы на чебурек. Когда ее песни уже звучали на радио, певица могла себе позволить снять комнату в жутком доме с крысами.

Но со временем все наладилось. МакSим стала очень популярной, много выступала и хорошо зарабатывала. Встретила свою любовь. Ее избранником стал звукорежиссер Алексей Луговцов. Их свадьба состоялась в октябре 2008 года на Бали, вскоре певица родила дочь Сашу. Но через два года пара решила разойтись.

Новой любовью певицы стал бизнесмен Антон Петров, от которого она родила дочь Марию (2014 год). Но и эти отношения не сложились. После родов МакSим осталась одна с двумя детьми. Говорит, что с тех пор у нее и начались серьезные проблемы.

Чтобы как-то себя отвлечь и привести в форму, певица увлеклась спортом, очень много бегала. В тот период она стремительно худела, за короткое время сбросила 20 килограммов. Ее вес опустился до 39 килограммов.

В то же время случилось чудо — МакSим снова забеременела. Но ослабленный организм не смог справиться с такой нагрузкой. Она потеряла ребенка на позднем сроке.

«Я лежала на сохранении, но не смогла выносить этого ребенка. И это то, что меня убило в тот момент. И надолго. До этого не было ни одного события в моей жизни, которое могло бы так потрясти», — со слезами на глазах рассказала МакSим.

Свою боль она начала заливать алкоголем, могла под градусом выйти на сцену. Выпивала одна, доводила себя до такого состояния, что попадала в реанимацию.

«Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Это очень страшно», — призналась певица.



*Фото news.ru

Но даже это не останавливало ее, она продолжала пить, набрала вес, стала не похожей сама на себя. Даже дети ее не останавливали.

«Сашка моя все понимала, она все время была рядом со мной и сильно переживала за меня», — поделилась певица.



*Фото aif.ru

Так длилось до тех пор, пока мужчина, который был рядом все эти годы, видел ее взлеты и падения, насильно не отвез ее в реабилитационный центр за границей.

«Меня просто увезли, посадили под замки, забрали телефоны. Общалась только с психологом и батюшкой», — рассказала Марина.

Через год реабилитации, певица почти полностью восстановилась, сбросила лишний вес, пишет песни, готовится к возвращению на сцену и в свою школу искусств, где будет обучать детей. Это занятие она считает главным делом своей жизни.

Имя своего избранника, который все эти годы заботился о ней, а летом 2019 года сделал предложение руки и сердца, 36-летняя МакSим не называет.

275

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter