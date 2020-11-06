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Шоу-бизнес

Обошла всех сестер: число подписчиков Кайли Дженнер в Instagram достигло 200 миллионов

16:26 6 ноября 2020
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер стала первой из всех пятерых сестер Кардашьян-Дженнер, чье число подписчиков в Instagram достигло 200 миллионов человек. 23-летняя модель, телезвезда и бизнес-леди преодолела эту планку 5 ноября.

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

У 40-летней Ким Кардашьян число подписчиков составляет 191 миллионов человек. За ней следуют 25-летняя Кендалл Дженнер (141 миллион), 36-летняя Хлое Кардашьян (122 миллиона) и 41-летняя Кортни Кардашьян (103 миллиона). Их мать Крис Дженнер может похвастаться лишь 37,3 миллионами подписчиков.

Из женщин-знаменитостей Кайли Дженнер опережает только певица Ариана Гранде. У нее 205 миллионов фолловеров. Абсолютный рекорд принадлежит футболисту Криштиану Роналду — 241 миллион подписчиков. В первую пятерку входят также актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон (202 миллиона) и певица Селена Гомес (195 миллионов).

На днях в сети показали самые первые фотографии Кайли Дженнер, опубликованные ею в Instagram. С тех пор она изменилась неузнаваемости.

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