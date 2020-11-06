28.09 / 28.36 33.09 / 33.51
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Эктор Хименес-Браво показал Машу Ефросинину без макияжа: мнения поклонников разошлись

16:54 6 ноября 2020
Эктор Хименес-Браво

Известный телеведущий Эктор Хименес-Браво, который похвастался голым торсом во время недавнего отпуска, показал Машу Ефросинину без макияжа. Он встретил коллегу в своем ресторане, где она обедала вместе с дочерью Наной. Эктору польстило то, что Ефросинина, тщательно следящая за своим питанием, выбрала именно его блюда.

Фото с Машей Эктор опубликовал на своей странице в Instagram.

Подписчики в комментариях принялась обсуждать внешность Маши. Одни пишут, что без макияжа ее просто не узнать и советуют все же пользоваться косметикой.

Другие отмечают, что телеведущая прекрасна и мила, выглядит естественно.

Фото Instagram.com/hectorjimenezbravo

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лесь Подервянский

Скандал вокруг Порошенко и Подервянского устроил глава Союза писателей

Дарья Шигаева

В Индонезии украинке грозит смертная казнь за посылку с пастилой

Владимир Зеленский

Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением

Геннадий Кернес

Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер