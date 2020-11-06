Эктор Хименес-Браво показал Машу Ефросинину без макияжа: мнения поклонников разошлись

Известный телеведущий Эктор Хименес-Браво, который похвастался голым торсом во время недавнего отпуска, показал Машу Ефросинину без макияжа. Он встретил коллегу в своем ресторане, где она обедала вместе с дочерью Наной. Эктору польстило то, что Ефросинина, тщательно следящая за своим питанием, выбрала именно его блюда.

Фото с Машей Эктор опубликовал на своей странице в Instagram.

Подписчики в комментариях принялась обсуждать внешность Маши. Одни пишут, что без макияжа ее просто не узнать и советуют все же пользоваться косметикой.

Другие отмечают, что телеведущая прекрасна и мила, выглядит естественно.

Фото Instagram.com/hectorjimenezbravo

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