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Шоу-бизнес

Меладзе обновил состав "ВИА Гры" по случаю 20-летия группы: как выглядят красавицы

8:21 7 ноября 2020
Неизменный продюссер группы

Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра», появление которого приурочено к 20-летию проекта. Премьера состоялась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

К Ульяне Синецкой присоединились Ксения Попова и София Тарасова. Последней, к слову, сейчас всего 19 лет, а Меладзе познакомился с ней 10 лет назад.

«Тогда я участвовала в детском конкурсе и вылетела оттуда. Моя мама пошла возмущаться и подошла к Константину Меладзе. Тот сказал, что все будет хорошо, но надо дальше работать. И все действительно сложилось хорошо! Я единственная солистка, которая младше самой „ВИА Гры“, мне всего 19 лет», — цитирует Софию СтарХит.

Новая "ВИА Гра"

А Ксению отобрали в коллектив по итогам кастинга. Меладзе понравился голос девушки и ее музыкальный вкус.

«Впервые так получилось, что у нас в составе коллектива не только красивые девушки, но и действительно талантливые музыканты. У всех троих потрясающие голоса», — похвалился продюсер, объяснив, что когда состав группы долго не меняется, он чахнет и теряет творческий энтузиазм.

На шоу солистки представили новую песню под названием «Рикошет». Перед зрителями юные исполнительницы предстали в сексуальных нарядах с полупрозрачными вставками на животе.

Ранее легендарный коллектив покинули Эрика Герцег (многие приписывали ей любовную связь с Константином Меладзе) и Ольга Меганская.

Фото СтарХит

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