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Ефремов попал в особые условия в колонии

12:27 8 ноября 2020
Ефремов

Актер Михаил Ефремов, который будет отбывать наказание в колонии Белгородской области, снова может попасть в особые условия. Так считает вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает «Комсомольская правда в Крыму».

«То, что Ефремову будут особые условия в колонии — это понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему. Может быть, смогут открыть филиалы театральных кружков в нескольких местах и в той колонии, где Ефремов», — уточнил Мельников.

По его словам, к колонии, куда отправляют Ефремова, будет больше внимание, там обязательно сделают ремонт. Туда будет чаще выезжать полномочный региональный по защите прав человека, руководители ФСИНа и сотрудники прокуратуры с проверками, учитывая резонансность и повышенный интерес.

Правозащитник считает, что для колонии такая VIP-персона как Ефремов очень привлекательна.

По словам Мельникова, в московском СИЗО «Водник» у Ефремова тоже были очень неплохие условия по сравнению с другими заключенными. Он находился в четырехместной камере с двумя другими подозреваемыми, один из которых — бывший чиновник, задержанный по обвинению в коррупции, второй — задержан за экономическое преступление. В камере его есть все, что надо для быта: телевизор, холодильник.

Ранее сообщалось о том, что Ефремова отправят в колонию в Чувашии.

Фото spletnik.ru/

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