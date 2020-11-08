28.19 / 28.35 33.22 / 33.48
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Оксана Марченко изменилась до неузнаваемости

13:39 8 ноября 2020
Марченко

Ставшая недавно свекровью украинская телеведущая Оксана Марченко опубликовала фото в осеннем лесу.

«Друзья, доброе утро. Почти все осенние дела завершены: ягоды заморожены, грибы собраны… Знаете, у грибников есть чудесные поговорки, которые я раньше никогда не слышала: „Мимо своего гриба никогда не пройдешь“ и „Твой гриб никто не сорвет“. Это правда, если ты уже в лесу и если ищешь, то непременно найдешь!», — написала ведущая.

На снимке Марченко в теплой куртке, шапке и очках. Такой образ немного непривычен для публики. Поклонники чаще видят ведущую в ярких стильных нарядах. Но фото фолловерам понравилось. Марченко назвали красавицей и лесной феей.

Напомним, невестка Марченко Екатерина тоже любит выкладывать свои фотографии в Instagram, но почему-то на снимках нет ее мужа Богдана.

Фото Instagram/oksana.marchenko.official

294

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
невестка Оксаны Марченко

Невестка Оксаны Марченко «отказалась» от мужа

Марченко

Оксана Марченко изменилась до неузнаваемости

Мелания Трамп

Мелания Трамп с нетерпением ждет момента, когда сможет подать на развод

Королева Елизавета на балконе

Кейт Миддлтон, герцогиня Камилла и королева Елизавета вышли вместе в траурных нарядах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер