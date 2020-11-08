Оксана Марченко изменилась до неузнаваемости

Ставшая недавно свекровью украинская телеведущая Оксана Марченко опубликовала фото в осеннем лесу.

«Друзья, доброе утро. Почти все осенние дела завершены: ягоды заморожены, грибы собраны… Знаете, у грибников есть чудесные поговорки, которые я раньше никогда не слышала: „Мимо своего гриба никогда не пройдешь“ и „Твой гриб никто не сорвет“. Это правда, если ты уже в лесу и если ищешь, то непременно найдешь!», — написала ведущая.

На снимке Марченко в теплой куртке, шапке и очках. Такой образ немного непривычен для публики. Поклонники чаще видят ведущую в ярких стильных нарядах. Но фото фолловерам понравилось. Марченко назвали красавицей и лесной феей.

Напомним, невестка Марченко Екатерина тоже любит выкладывать свои фотографии в Instagram, но почему-то на снимках нет ее мужа Богдана.

Фото Instagram/oksana.marchenko.official

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