Невестка Оксаны Марченко «отказалась» от мужа
Невестка телеведущей Оксаны Марченко и политика Виктора Медведчука Екатерина очень активна в соцсетях. Но с момента свадьбы в ее Instagram ни разу не появилось новое фото ее мужа Богдана.
Девушка выкладывает фото с сестрой
Не забывает и животных — любимого мопса и козочек, которые живут у ее родителей.
В первые дни после свадьбы Екатерина опубликовала в Stories фото и видео Богдана, а также призналась в любви свекрови.
Напомним, свадьба Богдана Марченко и Екатерины состоялась 10 октября. Гостей развлекали Олег Винник, Светлана Лобода, Макс Барских, Верка Сердючка с мамой, пианист Евгений Хмара.
Фото Instagram/90_katerina60565
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