Невестка Оксаны Марченко «отказалась» от мужа

Невестка телеведущей Оксаны Марченко и политика Виктора Медведчука Екатерина очень активна в соцсетях. Но с момента свадьбы в ее Instagram ни разу не появилось новое фото ее мужа Богдана.

Девушка выкладывает фото с сестрой

Не забывает и животных — любимого мопса и козочек, которые живут у ее родителей.

В первые дни после свадьбы Екатерина опубликовала в Stories фото и видео Богдана, а также призналась в любви свекрови.



Напомним, свадьба Богдана Марченко и Екатерины состоялась 10 октября. Гостей развлекали Олег Винник, Светлана Лобода, Макс Барских, Верка Сердючка с мамой, пианист Евгений Хмара.

Фото Instagram/90_katerina 60

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