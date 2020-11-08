28.12 / 28.34 33.16 / 33.51
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Невестка Оксаны Марченко «отказалась» от мужа

10:30 8 ноября 2020
невестка Оксаны Марченко

Невестка телеведущей Оксаны Марченко и политика Виктора Медведчука Екатерина очень активна в соцсетях. Но с момента свадьбы в ее Instagram ни разу не появилось новое фото ее мужа Богдана.

Девушка выкладывает фото с сестрой

Не забывает и животных — любимого мопса и козочек, которые живут у ее родителей.

В первые дни после свадьбы Екатерина опубликовала в Stories фото и видео Богдана, а также призналась в любви свекрови.

Напомним, свадьба Богдана Марченко и Екатерины состоялась 10 октября. Гостей развлекали Олег Винник, Светлана Лобода, Макс Барских, Верка Сердючка с мамой, пианист Евгений Хмара.

Фото Instagram/90_katerina60

565

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мелания Трамп

Мелания Трамп с нетерпением ждет момента, когда сможет подать на развод

невестка Оксаны Марченко

Невестка Оксаны Марченко «отказалась» от мужа

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер