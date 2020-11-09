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Шоу-бизнес

Звезда российского кино тайно вышла замуж

18:22 9 ноября 2020
Счастливая пара

Российские актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально узаконили свои отношения, обменявшись кольцами в узком кругу. Информацию «СтарХиту» подтвердил сам 35-летний Богатырев, для которого брак с 38-летней актрисой стал первым официальным союзом.

Татьяна же была замужем за актером Иваном Жидковым, от которого воспитывает дочь Марию.

Впервые о своих планах пара Богатырева и Арнтгольц заявила в августе.

Известно, что Марк и Татьяна познакомилась на съемочной площадке несколько лет назад, в свет они вышли вместе в 2018 году. Это произошло на премьере фильма с участием актера.

Напомним, ранее провели тихую церемонию бракосочетания популярная певица Анна Седокова и ее избранник — латвийский баскетболист Янис Тимма. Пара зарегистрировала отношения в присутствии лишь старшей дочери и сына певицы, отказавшись от пышного мероприятия в ресторане.

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