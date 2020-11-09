Известный комик похудел на 45 килограммов: как он теперь выглядит

Юморист, участник проекта «Кривое зеркало» Александр Морозов ради похудения решился на радикальный шаг — он перенес операцию по ушиванию желудка и гастрошунтирование. Таким образом, вес артиста снизился сразу со 140 кг до 95 кг.

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«У полного мужчины падает тестостерон, а это прямая связь с желанием жить, творить, любить. Просто становишься куском сала с глазами, а сейчас я молод и прекрасен», — объяснил свое решение 47-летний актер в интервью СтарХиту, анонсировав готовность избавиться еще от 20 кг.

Также он готовится к операции по удалению лишней кожи, которую проведет уже после стабилизации веса.

«Что касается лишней кожи, то от нее буду избавляться оперативным путем. Вот если я был бы молод, возможно, хирургического вмешательства можно было бы избежать, но мне уже 47, и после больших объемов излишки кожи уже никогда не подтянутся. Думаю, скину еще 20 килограммов и тогда пойду на операцию», — объяснил Морозов журналистам.

Напомним, украинский популярный исполнитель Олег Винник похудел на 10 кг из-за перенесенного коронавирусного заболевания.

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