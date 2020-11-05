Олег Винник из-за болезни похудел на 10 килограммов

Популярный певец Олег Винник, который из-за коронавируса покинул «Танці з зірками», рассказал, как чувствует себя после болезни. Подробностями он поделился в интервью «VIVA!».

По словам артиста, украсившего с партнершей Аленой Шоптенко обложку, победа в шоу никогда не была его целью.

«Я никогда не гнался за победой, просто ставил перед собой новые задачи. Человек, который не сидит на месте, развивается. Когда мы впервые пообщались с Аленой Шоптенко, немного порепетировали, она дала понять, что я смогу проявить себя в проекте. Конечно, от эфира к эфиру амбиции растут. Но на пути могут случаться непредвиденные вещи, например, коронавирус. И это никакая не отмазка, а горькая правда. Честно говоря, когда я заболел, то скучал по паркету. Понял, как круто, что со мной случилась такая история. Сначала, во время первых тренировок, пришлось понервничать, потому что танцы — это шок для тела и мозга, не все сразу получается. Но наступил момент, когда на репетициях я начал кайфовать и даже время от времени смотреть на свое отражение в зеркале — очень долго я этого делать не мог», — говорит Олег Винник.

Певец заверил, что сейчас чувствует себя здоровым. Только способность воспринимать запахи и вкус пищи еще полностью не восстановилась. Но это не единственное, что напоминает ему о коронавирусе.

«Появились чувства, которых раньше не было. Например, я начал по-другому ощущать свое тело. Мышцы стали гораздо легче. За время участия в „Танцях з зірками“ и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограммов», — отметил Олег Винник.

После длительной паузы он приступил к написанию новых песен, планирует дуэтную композицию.

«Песня — просто бомба! Решение о коллаборации принималось в начале карантина, и так получилось, что мы ее еще не выпустили. Я не соглашаюсь на дуэты, если меня не цепляет материал. Но в этом случае я сразу почувствовал, что трек написан для меня. Так что ждите, песня очень достойная и дуэт будет очень интересным и неожиданным», — заинтриговал певец.

Напомним, из-за карантина Олег Винник переносит концерты на будущий год.

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