"К сожалению, жизнь диктует свои условия": расстроенный Олег Винник обратился к поклонникам

Певец Олег Винник, который из-за карантина вынужден переносить свои концерты в Украине, обратился к фанатам за рубежом.

На своей странице в Instagram он сообщил, что в связи с пандемией, организаторы европейского тура приняли решение перенести концерты на осень 2021 года.

«К сожалению, жизнь диктует свои условия, но наши встречи обязательно состоятся! За всеми изменениями в графике следите на моем официальном сайте в разделе „Афиша“. Ищите свои города!», — написал Винник и опубликовал афишу с новыми датами выступлений.

В то же время, популярная певица Оля Полякова активно выступает за снятия ограничений концертов. Она таки добилась разрешения на проведение своего шоу в киевском Дворце спорта во время карантина.

Фото Instagram/olegg.vynnyk



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