28.22 / 28.42 33.16 / 33.57
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У Олега Винника сообщили печальную новость

11:46 23 октября 2020
Олег Винник

У Олега Винника, удивившего неожиданным образом, сообщили печальную новость. Из-за карантина артист вынужден переносить концерты. 25 октября певец не сможет выступить в Полтаве, которая оказалась в «красной зоне». Винник сообщил, что выступление переносится на 29 мая 2021 года, все приобретенные билеты остаются действительными.

«Очень хочу встретиться с вами! Если эпидемиологическая ситуация позволит, мы проведем концерт раньше. Все изменения в графиках появляются на моих официальных страницах», — пишет Олег Винник в Instagram.

В то же время Оля Полякова выступает против карантинных ограничений на концертную деятельность. Ее выступление в Харькове вызвало волну возмущения. Певица пригрозила критикам блокированием в сети и призвала поклонников прийти на ее концерт в Киеве во Дворце спорта.

Фото Instagram.com/olegg.vynnyk

621

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лазебная Марина

В Минсоцполитики предупредили украинцев, что ПФУ может обеспечивать пенсии только в размере 1850 грн

Геннадий Кернес

Заместитель Кернеса сообщил о его здоровье

Олег Винник

У Олега Винника сообщили печальную новость

Ребенок украинских медиков остался сиротой из-за коронавируса

Ребенок украинских медиков остался сиротой из-за коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер