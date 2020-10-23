У Олега Винника сообщили печальную новость

У Олега Винника, удивившего неожиданным образом, сообщили печальную новость. Из-за карантина артист вынужден переносить концерты. 25 октября певец не сможет выступить в Полтаве, которая оказалась в «красной зоне». Винник сообщил, что выступление переносится на 29 мая 2021 года, все приобретенные билеты остаются действительными.

«Очень хочу встретиться с вами! Если эпидемиологическая ситуация позволит, мы проведем концерт раньше. Все изменения в графиках появляются на моих официальных страницах», — пишет Олег Винник в Instagram.

В то же время Оля Полякова выступает против карантинных ограничений на концертную деятельность. Ее выступление в Харькове вызвало волну возмущения. Певица пригрозила критикам блокированием в сети и призвала поклонников прийти на ее концерт в Киеве во Дворце спорта.

Фото Instagram.com/olegg.vynnyk

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