Лишившись роли в «Фантастических зверях», Джонни Депп все равно получит за нее гонорар в 10 миллионов долларов

Хотя кинокомпания Warner Bros. лишила Джонни Деппа роли Гриндевальда в третьей части фильма «Фантастические звери» из-за вынесенного не в его пользу решения суда по делу об избиении жены, актер все равно получит солидный гонорар. Как сообщает издание Hollywood Reporter, несмотря на то, что Депп лишь один-единственный день снимался в третьей части франшизы, ему выплатят «восьмизначную сумму» — то есть по меньшей мере 10 миллионов долларов.

Съемки фильма, премьера которого из-за пандемии коронавируса отложена до 15 июля 2022 года, начались в Лондоне 20 сентября. С участием 57-летнего Джонни успели отснять только одну сцену.

Полученные от киностудии миллионы могут стать последним крупным заработком Деппа, репутация которого разбита вдребезги. Так, известный адвокат Марк Стивенс заявил, что карьере кинозвезды пришел конец. «Он будет известен, как тот, кто бьет свою жену, как пьяница и наркоман. Это будет написано на его надгробном камне», — сказал юрист.

Джонни подал иск против британской газеты The Sun после того, как в 2018 году в ней появилась публикация, где утверждалось, что он бил Эмбер Херд, с которой актер оформил развод в 2017 году. По словам самой Эмбер она по меньшей мере 14 раз подвергалась домашнему насилию со стороны супруга.



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