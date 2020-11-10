Тарас Цымбалюк показал себя голого "без лишних слов"

Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная» Тарас Цымбалюк со своей невестой Тиной Антоненко сделал очередное фото на природе. Обнаженная пара целовалась на цветочной поляне.

Кроме того, на своей странице в Instagram Цымбалюк опубликовал видео — продолжение снимка.

На ролике мужчина и женщина в костюмах Адама и Евы бегут вдаль по полю.

Поклонники артиста по-разному отреагировали на фотосессию. Некоторые назвали увиденное произведением искусства, а Цымбалюка и Антоненко Адамом и Евой. Кое-кто считает, что стыдно показываться в обнаженном виде.

Напомним, летом Тарас Цымбалюк вместе с любимой уже устраивали фотосессию в стиле «ню».

Фото taras. tsymbaliuk/Instagram

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