Галкин оказался "с рогами"

Российский юморист Максим Галкин, сделав, казалось бы, обычное селфи в лифте, изрядно повеселил подписчиков.

Он опубликовал фото в Instagram, назвав его «домашним лифтолуком». Однако фолловеры обратили внимание на то, как резьба на стене похожа на рога на голове у Максима.

Несколько подписчиц пошутили по этому поводу. Одна из них предложила Галкину удалить фото, поскольку рога ему совершенно не идут

Сам юморист признался, что разглядел этот «аксессуар» лишь после того, как ему написали фолловеры.

Напомним, что Галкин снял пародию на «пять вопросов Зеленского» и нарвался — его вызвал на батл артист Юрий Великий, часто пародирующий президента Украины. По словам артиста, в голосе Галкина не было узнаваемой «бархатной хрипотцы»

Фото Максима Галкина из соцсетей.

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