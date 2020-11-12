Маша Ефросинина оправдалась за скандальный пост, обратившись к "диванным психологам"

Телеведущая Маша Ефросинина неожиданно для себя попала в скандал — ее обвинили в хейтинге полных людей. А поводом стало фото двухлетней давности, которое Ефросинина выложила в Instagram.

«Думаю почитать сегодня Сане про Ниф-Нифа и Наф-Нафа», — гласит подпись под фото, на котором запечатлен супруг телезвезды, который на тот момент имел несколько килограммов лишнего веса.

На следующий день Ефросинина решила все же извиниться перед теми, кого могла обидеть.

«Предыдущим фото я: не называла всех полных свиньями, не призывала «одержимо всех худеть, не унижала достоинство Ниф-Нифа и Наф-Нафа, не оскорбляла своего мужа!», — написала она, похвалившись подтянутыми фигурами.

Хейтерам же она посоветовала… просто улыбнуться.

Напомним, накануне кулинарный гуру Эктор Хименес-Браво показал Машу Ефросинину без макияжа.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter