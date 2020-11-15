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Шоу-бизнес

Еще одна годовщина: Максим Галкин покорил сеть новым семейным фото

18:26 15 ноября 2020
Семья Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют почти «фарфоровый» юбилей — пара уже 19 лет вместе. Об этом в своем Instagram написал шоумен, показав новое фото с супругой.

71-летняя Пугачева выглядит молодо — ей очень идет выбранный для фотосесии наряд — голубая рубашка и вязаный кардиган «сливочного» цвета. Максим же одет в многослойный наряд — футболку и клетчатую рубашку, поверх которых наброшена легкая стеганая куртка практически в тон кардигана супруги.

В комментариях пользователи щедро отсыпали паре комплиментов, в частности, поблагодарив Галкина за то, что делает Примадонну счастливой. Также многие отметили свежий вид своего кумира.

«Алла Борисовна вообще богиня, выглядеть так, просто супер, как она так в форме себя держит», «Алла божественно выглядит», — написали фолловеры Галкина. Среди них отметились многие знаменитости — Игорь Николаев, Виктория Боня, Глюкоза, Лайма Вайкуле и другие.

Справедливости ради отметим, что не все в России считают счастье Галкина и Пугачева настоящим. Так, известный телекритик Сергей Соседов вообще усомнился в том, что пару связывают интимные отношения.

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