«Еще надо посмеяться»: в сеть попало видео со съемок «Голубого огонька»

Телеканал Россия 1 устроил пятидневные съемки шоу «Новогодний огонек», в котором приняли участие звезды эстрады и кино. Видео со съемок выложила в сториз супруга Евгения Петросяна, которая приняла участие в процессе вместе с комиком.

В кадр попал момент, когда представитель съемочной группы говорит присутствующим в студии «Еще надо посмеяться».

Отметим, что Брухунова сообщила также, что условием прохода в съемочный павильон был тест на COVID-19.

«Съемка выпала на воскресенье. Я отменила массаж, лишь бы почувствовать атмосферу праздника и окунуться в рабочий процесс», - сообщила молодая мама в Instagram, посетовав, что в прошлом году не смогла принять участия в съемках «по понятным причинам».

Напомним, экс-жена известного юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко не поверила в то, что ее бывший муж стал в 75-летнем возрасте отцом ребенка пятой жены Татьяны Брухуновой, и потребовала провести генетическую экспертизу.

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