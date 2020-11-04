Ваганович ни при чем? Степаненко засомневалась, что молодая жена Петросяна родила сына от юмориста

Четвертая жена известного юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко не верит в то, что ее бывший муж стал в 75-летнем возрасте отцом ребенка пятой жены Татьяны Брухуновой, и требует провести генетическую экспертизу.

Об этом заявила ее представитель, пишет КП.

«Сама она родила или нет, но у нас вопрос: кто отец? В интернете пишут, что была не одна попытка ЭКО, но что-то все не получалось. Кто знает, так это или нет, но ведь еще года два назад в интернете гуляло видео, на котором Татьяна снята с заметным животом. Быть может, были неудачные попытки? Не получалось, и вдруг — вот вам! Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в биологическом отцовстве», — заявила она.

Такое же требование выдвинула и дочь Петросяна от первого брака Викторина Петросянц, сомневающаяся в том, что в 75 лет ее отец сумел зачать дитя.

Ранее адвокат Петросяна Сергей Жорин заявил СМИ, что мол, «Викторина пролетела» с наследством, но ситуация может измениться, если она докажет, что ребенок ее отца ему не родной.

Издание отмечает, что юридически Евгений Петросян является отцом ребенка и оформил его на себя. Но когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?

«Учитывая, сколько раз Брухунова темнила и отрицала рождение ребенка, мы не ждем от нее правды. А Евгению Вагановичу для своего спокойствия советуем провести ДНК-тест!», — говорится в статье.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова позавидовала фигуре одной из женщин, которые работают с ее мужем.

Фото: КП

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