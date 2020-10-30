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Шоу-бизнес

Жена Петросяна позавидовала телу попавшей в объятия ее мужа женщины

10:03 30 октября 2020
Бурхунова

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, ставшая недавно мамой, продолжает активную жизнь в соцсетях. Недавно в Instagram она опубликовало фото нескольких женщин, которые ее вдохновляют и вызывают восторг.

А фигура одной вызвала у нее зависть. Тем более, что с этой женщиной знаком муж Брухуновой Евгений Петросян.

«Моя „зависть“! Как можно иметь такое тело. Ведьма, не иначе! Ярославна!», — так на снимке написала жена Петросяна.

В Instagram Ярославны Викторовны есть фото с Петросяном. На снимке комик обнимает молодую девушку. Судя по геолокации, фото сделано в московском цирке. Можно предположить, что Ярославна Викторовна гимнастка.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что 75-летний Евгений Петросян госпитализирован в связи с заражением коронавирусом. Артист признал, что сделал тест на COVID-19, учитывая свой возраст, но чувствует себя нормально и находится дома.

Фото Instagram/bruhunova, instagram.com/yaroslavna_viktorovna

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