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Петросян госпитализирован с коронавирусом

14:18 27 октября 2020
Петросян

Российский юморист Евгений Петросян, ставший недавно отцом, подхватил коронавирус, передает Telegram-канал Life Shot, ссылаясь на свой источник.

Артиста госпитализировали в одну из московских больниц.

75-летнего Петросяна увезли из дома на «скорой». Чувствует он себя сейчас удовлетворительно. Уже больше суток принимает коронавир.

Напомним, недавно Евгений Петросян и его новая жена Татьяна Брухунова покрестили сына Вагана. Пара показала ребенка, только когда мальчику исполнилось шесть месяцев. До этого супруги долго держали в тайне и свою свадьбу.

Фото РБК

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