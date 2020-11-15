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Внучка Ющенко нашла себя в пении

22:37 15 ноября 2020
Внучка Ющенко нашла себя в пении

Внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко 19-летняя Доминика, которая ранее заявила о себе как о певице и актрисе, нашла вдохновение в кинематографе и музыке. Таким образом она ответила в Instagram на вопрос фолловера о ее хобби.

«Я творческий человек. Мне по душе почти все, что связано с творчеством. Я люблю писать картины, сочинять стихи, когда-то я пыталась даже писать свои песни. Я нахожу себя в пении, меня вдохновляют фильмы и музыка», — гласит ответ.

Напомним, мать Доминики ранее поразила журналистов суммой, которая, по ее мнению, необходима для жизни семьи с тремя детьми.

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