Армен Джигарханян женился перед смертью: стало известно о последних днях великого артиста

Скончавшийся 14 ноября 2020 года у себя в квартире Армен Джигарханян до конца дней старался верить в лучшее, и, несмотря на возраст (85 лет), вновь женился перед смертью.

Об этом рассказал продюсер и актер Марк Рудинштейн, передает КП.

По его словам, Армен Борисович не просто воссоединился со своей бывшей женой Татьяной Власовой, с которой развелся в 2015 году из-за страстного романа с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а и успел узаконить свои отношения.

«С Власовой они успели оформить, все нормально. Она вернулась, приехала, они помирились, снова полюбили друг друга и поэтому рядом с ним была жена», — сообщил Рудинштейн.

Продюсер до последнего надеялся, что его друг, гордость советского и российского кинематографа и всенародный любимец, выкарабкается. Ведь Джигарханян буквально цеплялся за жизнь.

«Он не любил лежать в больницах страшно, он все время говорил: „Умереть я хочу дома“», — рассказывает Рудинштейн.

При этом Джигарханян понимал, что скоро умрет, и шутил на эту тему: «Он говорил: «Марик, я спокоен, там встретимся».

В окружении актера также заверили, что Джигарханян отменил завещание, которое написал на бывшую супругу Цымбалюк-Романовскую. Теперь приемный сын народного артиста Степан, матерью которого является Власова, стал его единственным наследником по завещанию. «Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет. Наследование только по закону», — рассказал осведомленный источник.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прощание с Арменом Джигарханяном пройдет во вторник, 17 ноября, в его театре. Похоронят народного артиста на Ваганьковском кладбище рядом с единственной дочерью Еленой, которая трагически погибла от отравления угарным газом в 23 года.

Фото: pravda.com.ua

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter