Травма Влада Ямы и признание Надежды Мейхер: самые яркие моменты четвертьфинала «Танців з зірками»

На канале «1+1» состоялся двенадцатый прямой эфир «Танців з зірками» — четвертьфинал четвертого сезона. Звездным участникам предстояло танцевать с судьями проекта и исполнять «танец за жизнь», о котором стало известно во время прямого эфира.

Именно в этом драматическом выпуске сезона стали известны имена полуфиналистов.

Вечер открыл совместный номер четырех пар: Надежды Мейхер и Кирилла Васюка, Сергея Мельника и Аделины Дели, Юли Саниной и Дмитрия Жука, Санты Димопулос и Макса Леонова.

К тройке судей в двенадцатом эфире присоединился актер, бывший участник танцевального сезона Павел Вишняков.

В этот вечер пары исполняли три танца на паркете: один — со своим партнером, второй — с судьей проекта и финальный — «танец за жизнь», который методом жеребьевки выпадет паре.

Первыми на паркет вышли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

— Мне не интересно сдаваться, — сказала Надя, которую считают одной из сильнейших участниц проекта. — Я отдаю этому проекту много времени. Я полюбила его и готова идти до конца.

Паре достался хип-хоп.

— Стиля и техники мне хотелось увидеть немного больше, — сказал Влад Яма после номера.

— Я восхищаюсь вашим характером бойца, — признала Екатерина Кухар. — Но эмоции были больше, чем техника.

— Это был возрастной хип-хоп! - воскликнул Григорий Чапкис. — Мне понравилось!

— Вы большие молодцы! - поддержал пару Павел Вишняков.

На балконе участников поддерживала певица Ольга Полякова.

Пара получила 35 баллов.

Сергей Мельник и Аделина Дели уверенно идут к финалу.

— Я иду к победе, — признался спортсмен. — В этом эфире мы танцуем контемп — это очень сложно.

Свой танец Сергей посвятил Анне Ризатдиновой, с которой ему приписывают роман.

— Верю! — восхитилась после номера Екатерина.

Поддержал ее и Павел Вишняков.

— Вы сделали больше, чем смогли, — признал Григорий Чапкис.

— Вы начинаете танцевать уже душой, — сказал Влад Яма.

Пара получила от судей 38 баллов.

Пара Санты Димопулос и Макса Леонова подготовила к эфиру венский вальс.

— Основной страх — быть второй, — призналась Санта. — Я максимально искренняя и говорю всегда то, что думаю. На этом проекте я — настоящая. Я очень устала, но иду вперед. Это каторжная работа.

— Не знаю, кто вас может остановить, — задумался Влад после их выступления.

— Вы — самая яркая и техничная пара проекта, — сказал Павел Вишняков. — Вы каждый раз создаете праздник.

— Невероятный вальс! — признала Екатерина Кухар.

Пара получила от судей 40 баллов.

Пара Юлии Саниной и Дмитрия Жука впервые танцевала хип-хоп.

— Этот проект — путь к себе, настоящей, — призналась Юля. — Я сама себя боялась. Танцы изменили кардинально мою жизнь.

— Это очень зрелый хип-хоп, — похвалил выступление Влад Яма.

— Я видел, как вам было сложно, — сказал Вишняков. — А этого быть не должно.

— Я в восторге от ваших рук, — восхитился Чапкис. — Браво!

Судьи поставили паре 37 баллов.

Первым следующий этап открыл Сергей Мельник. Он вышел на паркет с Екатериной Кухар в самом неожиданном образе — с примой он танцевал балет под Камиль Сен-Санс «Аквариум».

— Сергей покорил меня своей работоспособностью, — сказала Екатерина. — Мне бы хотелось видеть его в суперфинале.

— Я в восторге! — не выдержал Григорий Чапкис, посмотрев номер. — Классика — вечна!

- Вы чувствуете себя на сцене, как рыба в воде, — признал Влад Яма.

Судьи поставили паре 27 баллов.

Надежда Мейхер вышла на паркет с легендарным Григорием Чапкисом, исполнив зажигательную самбу под хит Despacito — Luis Fonsi.

— Первое место должно быть мое! — сказала Надежда.

— К Наде у меня особые чувства более двадцати лет, — признался Чапкис. — Я был в нее влюблен. Она танцует, как будто каждый раз — последний танец в ее жизни.

— Это чувство взаимно, — не сдержалась Надя, обращаясь к мастеру.

— Спасибо за танец! — восхитился Влад Яма.

— Я помню свою самбу — она меня чуть не закопала, — сказал Вишняков. — В девяносто лет так владеть собой! Браво!

Судьи поставили паре 30 баллов.

— Мы танцевали с Григорием Николаевичем самбу, — рассказала «ФАКТАМ» Надежда. — Для меня большая честь была танцевать с такой легендой, я глубоко уважаю этого человека за его блеск в глазах, который просто творит чудеса. Человек в таком почетном возрасте настолько живой и горячий, имеет такую жажду к жизни! На него стоит ровняться всем. Поэтому я с удовольствием сыграла его барышню — собственно об этом был номер. Он такой шуточный и заканчивался в духе Григория Николаевича — ведь поговаривают, что он еще тот ловелас. Правда, моя героиня тоже зря времени не теряет — соблазнилась на другого и ушла в пляс. Репетиции номера проходили хорошо, безусловно чувствуется профессиональный опыт Чапкиса, я прислушивалась к его советам и наставлениям. Мне было очень комфортно с ним работать.

«Черная пантера» проекта Санта Димопулос танцевала с экс-участником проекта «Танці з зірками» Павлом Вишняковым. Пара исполнила чувственную румбу под Elton John — Believe.

— Я хотел вернуться на этот проект, — признался Вишняков. — Я следил за сезоном с первого эфира. Санта — великолепная, но ей пока не хватает актерства.

— С вами, Санта, плохо танцевать не возможно, — заметил Чапкис.

— Танцы были на грани дозволенной чувственности, — сказала Кухар. — Думаю, в своем сезоне Павел таки заслуживал полуфинала.

Судьи поставили паре 30 баллов.

Рок-дива Юлия Санина танцевала с самым строгим судьей проекта Владом Ямой фьюжн под Mans world — James Brown. Для репетиций у трио была только одна ночь.

— Хочу, чтобы вы поверили — вы можете победить в сезоне, — сказал им Влад.

— Великолепно! — признал Павел. — Единственное, от тебя, Юля, постоянно требуют женственности, а ты так сопротивляешься.

— Это был вызов, но вы, Юля, с ним справились, — прокомментировала Екатерина.

Судьи поставили паре 30 баллов.

В третьем этапе первыми на паркет вышла пара Санты Димопулос. Генератор случайный танцев выбрал для них самбу.

Перед началом выступления Юрий Горбунов объявил, что Влад Яма получил серьезную травму во время выступления и срочно был направлен в больницу.

Пара Санты получила от судей 30 баллов.

Сергей Мельник и Аделина Дели танцевали джайв и получили 26 баллов.

Юлия Санина и Дмитрий Жук танцевали румбу и заработали 30 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк танцевали ча-ча-ча и получили от судей 28 баллов.

По сумме баллов лидером эфира стала пара Санты Димопулос — 100 баллов, на последнем месте — Сергея Мельника — 91 балл.

Специальными гостями вечера стали группа KAZKA и Alekseev, которые презентовали премьеру песни «Поруч», ставшую саундтреком анимационного сериала «KAZKA — Таємниця Чарголосу».

По сумме оценок судейского и зрительского голосования полуфиналистами четвертого сезона стали Юлия Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Проект покинула пара Сергея Мельника и Аделины Дели.

— Это было прекрасное путешествие в мир танца, — поблагодарил всех Сергей. — Этот проект про мотивацию — звезды доказывают, что никогда не поздно научиться новому делу. Мы уходим — остались только достойные. Мне было за честь танцевать вместе с вами.

— Я тобой восхищаюсь! — сказала Аделина. — Я тобой горжусь и спасибо за твой титанический труд.

Напомним, что в связи с введением «карантина выходного дня» в Украине прямые эфиры «Танців з зірками» («1+1») идут без гостей в зале.

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