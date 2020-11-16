«Соціальні сіті»: Оля Полякова выдала перл на шоу «Танці з зірками»

Украинская певица Оля Полякова, украсившая 12 эфир шоу «Танців з зірками» своим нарядом из мусора (особенно в ее юбке выделялись использованные маски), оконфузилась, призвав зрителей подписываться на ее «соціальні сіті».

Сразу в своей ошибке Полякова не призналась, и лишь после шоу решила обыграть ситуацию в сториз Instagram, назвав «ситями» …свою грудь.

Напомним, за несколько дней до эфира стало известно, что коронавирусную инфекцию подхватила старшая дочь певицы, Мария.

Фото facebook.com/polyakovamusic/

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