Песня в исполнении самого высокооплачиваемого в мире актера получила четыре платиновых сертификата

Песня из диснеевского мультфильма «Моана» You’re Welcome в исполнении Дуэйна Джонсона, который ранее был признан самым высокооплачиваемым актером в мире, получила уже четвертый платиновый сертификат. Это означает, что в мире продано более четырех миллионов копий сингла, написанного композитором Лин-Мануэлем Мирандой.

Об этом 48-летний Джонсон сообщил у себя в Instagram, признавшись, что его двухлетняя дочь Тиа обожает, когда он поет ей эту песню, хотя и не совсем еще понимает, что ее папа и мультперсонаж Мауи — это одно и то же лицо.





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