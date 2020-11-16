Влада Яму экстренно госпитализировали прямо с эфира "Танців з зірками"

Главный судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма после совместного номера с Юлией Саниной неожиданно не вернулся в свое кресло. Ведущие Тина Кароль и Юрий Горбунов объявили тревожную новость — Влада пришлось срочно госпитализировать. Что с ним произошло, оставалась только гадать.

Позже сам Яма в Instagram сообщил, что во время шоу получил травму. Врачи оказали ему первую помощь, после чего хореограф отправился домой отдыхать.

«Со мной все в порядке. Сделали обезболивающее и лед. Теперь еду спать. Бывает», — рассказал Влад.

Скорее всего, травму он получил во время поддержки. Номер с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком Влад репетировал всего одну ночь.

Напомним, шоу «Танці з зірками» покинули Сергей Мельник и Аделина Дели.

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