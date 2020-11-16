Ольга Бузова согласилась на «Мозги» Потапа

Популярная российская певица Ольга Бузова отреагировала на предложение Потапа стать героиней клипа группы MOZGI и записать совместный трек. Продюсер обратился к звезде в Instagram.

Сначала Ольга посчитала предложение Потапа шуткой. Но поклонники просто засыпали ее просьбами согласиться. И Бузова дала свой ответ в сети, она готова к сотрудничеству и ждет хит от Потапа.

«Я тут пораскинула мозгами и подумала, что Бузова и „Мозги“ — это интересный коллаб. Потап, я говорю „Да“, давайте мутить. Мы будем созваниваться и на расстоянии записывать для вас офигенный трек… Может, у меня мозги появятся? Тогда ни один человек не сможет сказать, что у меня нет мозгов», — поделилась в Instagram-сториз Бузова.

Потап заверил, что уже работает над хитом и это будет «бомбяра». Скорее всего, песня уже готова. А в сети могли разыграть историю, чтобы подогреть интерес к новому продукту и новому альбому группы MOZGI.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Потап рассказала о работе в условиях карантина, семейной жизни с Настей и амбициях.

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