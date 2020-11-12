А как же Каменских? Потап сделал "суперпредложение" Ольге Бузовой

Впечатлившая мужа Нади Дорофеевой Дантеса 34-летняя российская звезда Ольга Бузова может стать героиней нового клипа украинского рэпера и лидера группы Mozgi, 39-летнего Потапа.

Об этом музыкант сам сообщил подписчикам в Instagram, пишет «Глянец».

Так, артист опубликовал видео, в котором общается со своими коллегами из группы Mozgi, говорит о будущем альбоме «KYIVSTYLE» и рассуждает о том, кто бы мог стать приглашенной звездой для очередного сингла пластинки.

«Я считаю, что нам надо еще один фит… Я недавно смотрел на нее в „Танцах на льду“, мне очень понравилась Ольга Бузова. Передайте Оле Бузовой большой привет. Можно мы вам попросим, ребята, пожалуйста, найдите ее в Instagram. Напишите ей: Оля, как тебе „Mozgi feat. Бузова?“ Если Оля откликнется, это будет очень интересно. Мы сделаем такую бомбяру, что все закроют рот навсегда, потому что Mozgi отвечают за качество!» — заявил Потап.

Ольга заметила многочисленные сторис и публикации с просьбой записать песню со своими украинскими коллегами, но не сразу поняла, шутят ли музыканты. Вероятно, фиту быть, так как Потап настроен серьезно. Бузова также заявила, что в восторге от треков рэпера и рада будет записать с ним дуэт.

«Леш, если это реально, напиши мне в личку. Мой телефон, я надеюсь, у тебя есть. А если это просто какой-то прикол, хватит надо мной издеваться», — написала певица.

Ранее Ольга Бузова заявляла, что давно следит за творчеством коллеги и признается, что является поклонницей экс-дуэта «Потап и Настя». Более того: прошлым летом Бузова приняла участие в музыкальном челлендже от Потапа, зажигательно станцевав под трек Mozgi «Chica Bamboni». Тогда короткий ролик произвел в Сети фурор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ольга Бузова стала самой влиятельной девушкой в своей стране, имеющей наибольшее количество подписчиков в Instagram, а также звездой, собравшей «самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ».

Фото: regnum.ru

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