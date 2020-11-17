Дочь Заворотнюк призналась в проблеме с именем

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что в школьные годы ей не нравилось ее имя и она очень хотела его поменять. Тогда имя Анна было популярно, так звали многих девочек, что раздражало тинейджерку.

«И в одной из школ, нас в классе было пять Ань! И это меня очень раздражало. Но теперь же мне очень нравится мое имя и я не представляю себя с другим. А вы?», — написала юная Заворотнюк в Instagram.

Вместе с постом девушка опубликовала свои фото на фоне осени.

Подписчики Заворотнюк поделились своими историями. Многим их имена нравятся, но есть и такие, которые хотели бы сменить имя.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк рассказала, как мошенники пытались выманить у нее секретные данные с банковской карточки.

Фото anna_zavorotnyuk/Instagram

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