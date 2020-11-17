Бывший прокатчик Лободы рассказал о ее вражде с Ани Лорак

Бывший организатор концертов Светланы Лободы Стас Пшеницын, который со скандалом прекратил сотрудничество с певицей, рассказал правду о ее романах, отношении к людям и звездных капризах. Подробностями непростого сотрудничества со звездой Стас поделился в интервью «Украïнскi сенсацiï» на YouTube-канале «Грошi».

По словам Пшеницына, их сотрудничество продлилось около года и едва не стоило ему не только денег, но и жизни. Работать со Светланой и ее продюсером Нателлой Крапивиной оказалось очень сложно. Чем популярней становилась Лобода, тем больше росли ее запросы, менялся райдер и требования.

Стас говорит, что Лобода порой вела себя несносно: могла потребовать заменить пятикомнатный президентский люкс в отеле только потому, что ей кажется, что скрипят окна. В гримерке певицы всегда должно быть много еды, разные закуски, сыры, фрукты, дорогой алкоголь, примерно на 500 евро. Но это не значит, что Светлана притронется к еде. Продукты часто так и оставались под пленкой.

Также Стас поделился подробностями закулисной жизни артистки, назвав ее любительницей марихуаны. Мол, покурив, она могла сидеть в гримерке, долго настраиваться на концерт, когда зрители больше часа ждали ее выхода на сцену.

«Мне казалось, она всем мстит. Всем поголовно. Администраторам, которые вынуждены все это терпеть. Мстит зрителям, которые по полтора часа были вынуждены ждать ее выхода на сцену. Мстит всем. Мне кажется, она просто недолюбленная», — сказал Стас.

Возможно, поэтому Светлана так много работает и старается во всем быть первой, лучшей, конкурируя с коллегами. Ей давно приписывают вражду с украинской певицей Ани Лорак, которая зашла на российский рынок раньше Лободы и успешно там закрепилась.

Стас считает, что Светлана уже перешагнула по популярности коллегу, получает выше гонорары. И это не только благодаря ее вокальным данным.

«Я запомнил один момент. Вручение одной очень престижной музыкальной премии в России. В номинации «Лучшая певица» объявлены Лорак и Лобода. Идет прямой эфир, я сижу смотрю и переписываюсь о чем-то с Нателлой. Объявляют: «Лучшая певица года — Лобода!». Мне Нателла отправляет сообщение: «Видал, какая рожа была у Лорак?!» — вспомнил Пшеницын.

По его словам, Светлана не может отработать сольный концерт полностью вживую, назвал ее вокальные данные посредственными.

«Лорак — вокалистка. Света — певица со средними вокальными данными, которая не в состоянии отработать весь концерт вживую… Она работает концерт с использованием живого звука, дабл-трека, то есть голос прописан, он приглушен, а она поет поверх, и плюсовой фонограммы, буквально две песни в концерте, когда ей нужно отдохнуть», — рассказал Стас Пшеницын.

Также он рассказал, что не верит в романтические отношения Лободы и Тилля Линдеманна. Никогда не видел их вместе. Впрочем, за время сотрудничества с певицей он вообще не видел с ней спутника.

«У меня сложилось впечатление, что она очень долго была одна. Я скорее поверю, что второго ребенка она родила, использовала замороженные сперматозоиды Майкла Джексона, чем от Тилля», — сказал Стас.

По его словам, причиной прекращения сотрудничества стало много факторов. Это и пренебрежительное отношение, постоянные крики с матами, угрозы и сплошное недоверие. После разрыва Стас обвинял Крапивину в том, что она угрожала ему, обещала уничтожить его деятельность.

Из-за депрессии после скандала Стас ушел в запой, в результате чего оказался на больничной койке — с панкреатитом, токсическим гепатитом и кучей болячек. После перенесенной операции он взял себя в руки, похудел на 98 килограммов и благодарит Крапивину и Лободу, что спасли ему жизнь.

<br />

Ранее Нателла Крапивина в интервью Ксении Собчак рассказала правду о романе Лободы и Тилля Линдеманна. А Пшеницына она называла мошенником.

Фото Instagram.com/lobodaofficial

276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter