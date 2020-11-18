Обожает панд и енотов: Руслан Сеничкин показал "одну из главных женщин" в его жизни

Телеведущий утренней программы «Сніданок з 1+1», а также танцор, шоумен и автор кулинарных книг Руслан Сеничкин, встречавший недавно на балконе участников десятого эфира «Танців з зірками», сделал неожиданное признание: оказывается, в его жизни появилась «еще одна главная женщина».

К маме Вере Антоновне и двум сестрам — Ане и Тане — добавилась племянница Ника, передает пресс-служба телеканала «1+1».

Девочке всего пять лет, но она уже увлекается танцами и гимнастикой — делает фантастические успехи и принимает участие в соревнованиях. Это увлечение особенно усилилось после того, как Ника посетила один из эфиров шоу «Танці з зірками», где Руслан принимал участие.

«Ника — сокровище всей нашей семьи. Очень одаренная и талантливая. Моя сестра Таня и папа Ники — Роман — дают племяннице возможность развиваться во всех направлениях. А интересует ее буквально все, в частности, очень нравится танцевать. Не знаю, просто совпало или нет, но хочется думать, что это я ее вдохновил», — поделился секретами Руслан.

Среди увлечений Ники есть место и для кулинарии. По словам Руслана, девочка интересуется кулинарией еще с самого детства, помогая маме: вместе они лепят вареники и пельмени, а также готовят по рецептам Сеничкина.

По словам Руслана, племянница очень любит, когда он приезжает в гости, и называет его Дядя Панда. Всегда показывает свои успехи — как умеет читать и писать. А также каждый раз знакомит его со своими новыми игрушками.

Как и Руслан, девочка обожает панд и енотов. У них даже есть спор: панда — из семейства енотов или медведей? Ника отстаивает енотов, но Панда Сеничкин не сдает своих позиций.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что телеведущий рассказал об обстоятельствах, которые вынудили его отменить запись кулинарной рубрики.

Фото: пресс-служба телеканала «1+1»

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter