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Письмо Путину, кассационный суд и примирение: у Ефремова появился шанс получить условный срок

23:52 18 ноября 2020
Ефремов Михаил

Один из адвокатов Михаила Ефремова, Андрей Алешкин, который на днях посетил его в белгородском СИЗО № 3, встретился после возвращения с Александром Добровинским, защитником семьи Захаровых. Они обсудили назначенное на 23 ноября судебное заседание — семья Захаровых направила иск о возмещении 111 тысяч рублей, потраченных на похороны.

Об этом пишет агентство Regnum.

«Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки», —заявил после встречи Алешкин.

По его словам, он обсудил с Александром Добровинским возможное перемирие со стороной потерпевших.

«У семьи Захаровых больше не должно быть претензий к моему подзащитному: все материальные затраты, в том числе на похороны, он возместил, письменные извинения принес», — добавил адвокат Ефремова.

Защитник назвал два варианта, при которых артисту удастся получить условный срок. Во-первых, можно обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, написав письмо с просьбой о помиловании. Основания для этого есть: актер признал вину, а приговор уже вступил в силу.

Во-вторых, свою роль, возможно, сыграет заявление адвокатов о нарушении материального права Ефремова. Документ будет рассмотрен кассационной инстанцией.

Тем временем актер готовится отправиться в колонию Белгородской области

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правозащитники рассказали, в каких условиях будет находиться Ефремов: колонию называют элитной, поскольку в ней нет рецидивистов, обращаться принято по имени-отчеству и существуют ряд других привилегий. Именно там отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Фото: dw.com

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