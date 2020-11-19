У Олега Винника плавание оказалось семейным

Олег Винник, чей сын оказался профессиональным пловцом, и сам неравнодушен к плаванию. Он называл этот спорт залогом своей бодрости и энергии.

В его Instagram обнаружили фото певца в бассейне.

«Когда есть свободная минута — провожу ее с пользой! Плавание — мой заряд бодрости и энергии на весь день!», — прокомментировал Винник снимок.

Среди множества «лайков» под фото отметилась и предполагаемая мама 16-летнего Юлиана Винника Таисия Сватко.

Фото Instagram Олега Винника

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