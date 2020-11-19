Партия «Слуга народа» стала анекдотом

В эфире шоу «Вечерний квартал» прозвучала новая политическая шутка, посвященная партии «Слуга народа». В кадре появился комик Юрий Великий, который стал двойником президента Зеленского, но в этот раз перевоплотился в одесского комика Олега Филимонова.

«Собрались как-то вместе чукча, Штирлиц, поручик Ржевский, новый русский, дистрофик, колобок, два наркомана, Василий Иванович, тетя Соня, умирающий еврей, гаишник, теща и муж из командировки. А Вовочка им и говорит — почему не вся партия „Слуга народа“ в сборе? Где остальные?», — рассказал он анекдот, отреагировав на нее знаменитым смехом а-ля «робот Вертер».

Напомним, ранее бывший дипломат Дмитрий Чекалкин сравнил президента Зеленского с сантехником, который хорошо рассказывает анекдоты в то время, как должен оперировать смертельно больного пациента.



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