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Шоу-бизнес

«Двойник» Зеленского получил профессиональную травму

14:19 1 ноября 2020
Юрий Великий

Юморист, участник команды «Квартал 95» Юрий Великий, который заменил в шоу президента Владимира Зеленского, признался, что пострадал от своей новой «специализации».

«После того, как я начал пародировать президента, мой голос несколько осип», — ответил актер на вопрос Кати Осадчей о том, сумел бы он спародировать женщину-политика.

Он также раскрыл профессиональный секрет: для поддержания формы каждый месяц пытается пародировать новый персонаж.

Напомним, конкуренты «Квартала-95» — команда «Дизель Шоу» — едко высмеяла коллег-юмористов. рванувших в политику.

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