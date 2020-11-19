Стали известны место и время прощания с Романом Виктюком во Львове

Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком, который умер от тромбоэмболии, состоится во Львове в понедельник, 23 ноября, в Первом театре. Об этом племянница режиссера Екатерина Виктюк сообщила в своем Facebook.

Церемония прощания начнется в 10:00 в Первом театре. Затем в 12:00 пройдет общественная панихида. В 13:30 гроб перенесут из театра в Церковь святого Андрея. В 15:00 пройдут похороны на Лычаковском кладбище

Прощание с режиссером пройдет и в Москве — в Театре Романа Виктюка. Пресс-служба театра сообщает, что церемония состоится 20 ноября.

Напоминаем, зимой 2014 года, Театр Виктюка приезжал с гастролями в Украину. Режиссер был на Майдане и выражал восхищение, находившимися там людьми.

Фото: скриншот YouTube

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter