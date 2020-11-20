Лицо перекосило: у сестры Бузовой случился инсульт

В семье популярной российской певицы Ольги Бузовой произошло несчастье. Младшая сестра певицы Анна Бузова перенесла инсульт.

На своей странице в Instagram Анна сообщила, что все произошло в прошлый четверг. Бойфренд девушки отвез ее в ближайшую клинику к неврологу.

Сейчас младшей Бузовой уже гораздо лучше. Она может разговаривать и даже читать вслух скороговорки.

«Для меня это был почему-то самый большой страх — не суметь сказать любимому, что люблю. Меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо и отсутствие чувствительности в правой руке и ноге, но мне так важно было сказать родному, чтоб он меня не оставлял ни на секунду, не отпускал мою руку, и что я его сильно-сильно люблю! Это правда очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь. Мычишь и ревешь от безысходности. Потом мне срочно хотелось поговорить с мамочкой, папулей, сестренкой и сообщить, что люблю их больше всех на свете! К сожалению, это были несвязные звуки, они вряд ли напоминали признание в любви», — пишет Анна.

Анне Бузовой всего 32 года. Она, как и старшая сестра, была участницей проекта «ДОМ-2», но признала, что участие в телешоу ей не понравилось. Анна довольно популярный блогер. В Instagram у нее около 2 миллионов подписчиков.

Фото instagram.com/annabuzova/

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