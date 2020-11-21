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Шоу-бизнес

Привозили тайно, под покровом ночи: стало известно, что Заворотнюк побывала на съемках шоу Малахова

7:08 21 ноября 2020
Заворотнюк Анастасия

В ночь на 17 ноября российский телеведущий Андрей Малахов, как утверждают инсайдеры, не спал, так как в съемочных павильонах встречал желанную гостью Анастасию Заворотнюк, о визите которой ему было обещано еще в начале года.

Об этом сообщили ряд российских информационных ресурсов, пишет МК.

Добавил интриги в новость об эфире с Заворотнюк и директор программы Андрея Малахова. Его уклончивые слова лишь придали фанатам уверенности в скором появлении актрисы на телевидении.

Источник издания Popcake.tv заверил, что Анастасия приезжала в павильон киностудии имени Горького, но визит держался в строжайшей тайне даже от сотрудников программы.

«Нам сказали, выходить из гримерных и администраторских комнат запрещено. Приедет актриса, которую никто не должен видеть», — поделился администратор одной из продакшн-компаний.

Как утверждает девушка, слухи о записи «Прямого эфира» с Заворотнюк здесь ходят уже давно.

«Нас даже попросили выключить смартфоны», — отметила администратор, добавив, что сама актрису не видела.

Напомним, Анастасия Заворотнюк почти два года борется с раком мозга. И все это время рядом с тяжелобольной звездой находится ее третий муж Петр Чернышев. Кажется, фигурист готов на все, лишь бы его любимая женщина исцелилась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что близкая подруга Заворотнюк, актриса Анна Калашникова, рассказала, что состояние актрисы улучшилось. Она теперь может гулять и разговаривать, но, конечно, внешность звезды изменилась, да и о полном выздоровлении говорить пока рано.

Фото: КП

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