Победительница "Холостяка" избавилась от коронавируса и отметила это в ресторане

Победительница 10-го сезона реалити-шоу «Холостяк» Даша Ульянова победила и коронавирус, отпраздновав это событие в ресторане. В Instagram она показала свой первый после болезни «выход в свет».

Девушка предстала в кадре в кожаных шортах и высоких ботфортах, которые она дополнила вызывающе яркой сумочкой.

«Я здорова. Уже несколько дней, как чувствую себя хорошо. Сдала тест и очень надеялась на подтверждение моего выздоровления. И вуаля — сегодня я получила отрицательный тест!», — прокомментировала фото красавица.

Она также поблагодарила всех, кто ее поддерживал в течение двух недель, отметив, что ей повезло, и ее заболевание протекало в достаточно легкой форме (температура и слабость были недолго).

Напомним, ранее известная телеведущая Людмила Барбир рассказала о побочных действия коронавируса на ее организм.

Фото Instagram Дарьи Ульяновой

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