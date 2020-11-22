«Квартал 95»: Зеленский «положил инструмент» на рояль Путина
Команда «Квартала 95» вспомнила знаменитый юмористический номер с участием президента Владимира Зеленского, в котором он играет «без рук» на рояле. В новом выпуске «Вечернего квартала» его новый руководитель Евгений Кошевой объяснил «бескультурное» поведение «гаранта».
По его версии, Зеленский играл на… рояле Путина.
«Лишь ленивый не подколол:
Мол, не может пан президент класть вот так вот на инструмент,
Но есть один момент — вот тот самый инструмент" — спел комик, на экране за которым появились кадры с музицированием российского президента.
«И замкнулся круг — не зря на нем играл мой друг», — завершается куплет.
Кстати, его героями стали президенты независимой Украины, начиная с Леонида Кучмы.
Напомним, в предыдущем выпуске «Вечернего квартала» прозвучала довольно рискованная шутка о партии «Слуга народа».977
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