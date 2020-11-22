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Шоу-бизнес

Алле Пугачевой приписали отказ сыграть у Виктюка

9:42 22 ноября 2020
Алла Пугачева

В российских СМИ появились слухи о том, что известная российская певица Алла Пугачева якобы отказалась играть в театре Романа Виктюка.

По одной из версий, она отказалась, так как Примадонне не понравилась роль звезды, доживающей свой век в доме престарелых. Тогда Пугачёва как раз вышла замуж за Максима Галкина, который моложе ее на 27 лет. По другой версии, Пугачеву отпугнуло то, что Виктюк на репетициях в выражениях не стеснялся и обкладывал артистов трехэтажным матом.

Отметим, что ранее в 2010 году сам Виктюк в 2010 году заявлял, что Пугачева мечтала сыграть в спектакле про трех артисток в доме престарелых.

«Про трех артисток, оперную, эстрадную и драматическую, которые когда-то любили одного парня. Это была их мечта. Они спорят и никак не могут уступить, потому что он не принадлежит ни одной из них», — сказал тогда он.

По его словам, все артистки были постоянно в разъездах и это мешало поставить это спектакль.

«Трудно собрать их вместе — они все в разъездах. Алла — с концертами. Хотя перед тем, как поехать в последний тур, сказала, что мечтает в этом проекте участвовать», — сказал Виктюк.

Как писали «ФАКТЫ», Виктюк недавно скончался в возрасте 84 лет. В конце октября режиссер заразился коронавирусом и был помещен на лечение в московскую больницу им. братьев Бахрушиных.

Фото Instagram/alla_orfey

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